Scuola: Torino, sindaca firma decreto per opere urgenti

La sindaca di Torino Chiara Appendino ha firmato un decreto che consente di utilizzare le procedure urgenti per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici e opere di edilizia per l'adeguamento di edifici pubblici destinati a nuovi spazi per la didattica. Le opere, che saranno completate entro il prossimo 15 ottobre, sono finanziate con un contributo di 630mila euro del Ministero dell'Istruzione alla Città di Torino, in attuazione del D.M. n. 77/2020. "Nello specifico - spiega una nota della Città - il finanziamento ministeriale e il decreto sindacale consentono di realizzare lavori negli edifici scolastici di corso Francia 377, via Acciarini 20 (e di via Luserna di Rorà/via Vigone 63) in cui saranno sostituiti i serramenti nel fabbricato sul cortile interno, lato via Vigone e via Verzuolo. Questi interventi si aggiungono ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 2019-2020 della Città, le cui priorità sono state segnalate dalle scuole (opere già concluse o in corso in quaranta edifici), oltre agli interventi programmati in altri 59 edifici scolastici i cui lavori per la messa in sicurezza di bagni, infissi e palestre, saranno finanziati dal bando Pon (Programma operativo nazionale, ndr) del ministero, che destina un milione e 800 mila euro. In questo caso cantieri partiranno tra una settimana e i lavori saranno conclusi entro dicembre".