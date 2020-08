AL VOTO

Effetto Covid ai seggi elettorali,

la paura contagia gli scrutatori

Fioccano le rinunce in vista delle urne del 20 e 21 settembre. I rigidi protocolli del Governo e i timori del virus rischiano di inceppare la macchina del voto. E nei comuni più piccoli, soluzioni alternative per non chiudere le scuole - DOCUMENTO

Se non un allarme, una discreta apprensione serpeggia negli uffici comunali in vista delle urne del 20 e 21 settembre quando i cittadini piemontesi saranno chiamati a esprimersi sul referendum e quelli di 75 Comuni tra cui Valenza, Moncalieri, Venaria Reale e Alpignano, anche per il rinnovo dei rispettivi sindaci e Consigli. Mai come questa volta ci si potrebbe trovare a corto di presidenti di seggio e scrutatori: le prime rinunce stanno già iniziando ad arrivare presso i vari uffici elettorali e non sempre potrebbe essere semplice trovare dei rimpiazzi. Tutt’altro.

Il timore di una recrudescenza dell’epidemia di qui ai prossimi trenta giorni, le faticose condizioni di espletamento del compito, rigorosamente con mascherina a protezione di naso e bocca; e poi ingressi contingentati, percorsi separati, distanziamento tra gli elettori in fila e tra i componenti del seggio, responsabilità di mantenere l’ordine col rischio di alterchi. Quanto è dura in tempo di Covid la giornata d’uno scrutatore. Così quella che fino a qualche tempo fa era un’ottima occasione per arrotondare (compenso tra i 100 e i 130 euro), soprattutto per giovani e disoccupati, oggi potrebbe essere percepito come un'incombenza per cui non vale la pena.

Non è tutto. Per gli elettori in quarantena o isolamento fiduciario è previsto il voto domiciliare. Gli elettori – che dovranno far pervenire al sindaco la dichiarazione con la volontà di partecipare al voto in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente alla consultazione – verranno iscritti nella sezione ospedaliera più vicina al loro domicilio. Il provvedimento governativo prevede nelle strutture con almeno 100 e fino a 199 posti letto che ospitano reparti Covid l’istituzione di sezioni ospedaliere, con il compito di raccogliere, oltre ai voti domiciliari, anche quelli in ospedali con meno di 100 posti letto e reparti Covid.

QUI IL PROTOCOLLO SANITARIO PER LE ELEZIONI 2020

Il Comune di Torino ha fatto partire ieri le convocazioni per presidenti di seggio e scrutatori, giovedì è convocata la commissione per il sorteggio ma non c’è ancora nessuna certezza su chi confermerà la propria disponibilità.

Intanto nei Comuni più piccoli ci si organizza per ridurre al minimo i disagi, soprattutto legati alla possibilità che la scuola, appena aperta, debba subito chiudere per l’allestimento dei seggi: in alcuni centri il sindaco ha messo a disposizione il palazzo comunale (è il caso di Ameno, Lesa e Meina nel Novarese o di Viverone nel Biellese), a Borgo D’Ale i seggi traslocano al centro polifunzionale, così come a Viù, nell’area metropolitana di Torino. A Pray (Biella) il sindaco Gian Matteo Passuello ha annunciato che le tre sezioni elettorali verranno allestite nel salone polivalente in via Sella. Insomma, ci si industria alla meglio per ridurre al minimo i disagi.