Appendino, insulti ad Azzolina deriva di inciviltà

"Tutta la mia e la nostra solidarietà alla ministra Azzolina per questi vergognosi commenti. E non posso che condividere le sue parole quando dice che il naturale antidoto a questa deriva di inciviltà sono, ancora una volta, la scuola e l'istruzione. Su questo andremo avanti senza arretrare di un passo. A ogni livello". Lo afferma in un post su Facebook la sindaca di Torino Chiara Appendino a proposito degli insulti sessisti ricevuti dalla titolare dell'Istruzione Lucia Azzolina.