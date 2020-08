Torino: Laus (Pd), serve un "cantiere" per ricominciare

"Insediare un cantiere che liberi il pensiero migliore di Torino" è la proposta lanciata via Facebook da Mauro Laus, senatore del Pd, con riferimento alle elezioni comunali del 2021. "Torino - scrive - ha le abilità per ripartire, ma per farlo servono risorse e una nuova generazione di idee". "Dobbiamo insediare - è la proposta - un cantiere che liberi il pensiero migliore di Torino, le sue energie resistenti, la sua capacità di immaginazione, in maniera che ciò che non è mai stato, sia capace di accadere presto, per il bene di tutti". "Torino - aggiunge - è fatta per ricominciare. Deve riprendere a dare del tu ai bisogni, alle ambizioni, alle opportunità e alle esperienze che chiedono di progredire".