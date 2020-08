Viabilità: controlli polizia municipale a Torino, 226 multe

226 sanzioni e 4 patenti ritirate. Questo il risultato dei controlli nella serata di domenica effettuati a Torino dalla polizia municipale. Gli interventi sono stati concentrati nel centro città e, in parte, nel territorio della Circoscrizione 2. Controllati e sanzionati per svariate violazioni 94 veicoli, di cui 11 tra biciclette e monopattini. Un giovane alla guida di un monopattino elettrico è stato fermato dagli agenti in via Accademia Albertina per aver commesso diverse infrazioni: ha rifiutato di fornire le proprie generalità ed è stato accompagnato al Comando di via Bologna per l'identificazione. Quindi è stato rilasciato in affidamento alla madre e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di generalità, omessa esibizione di permesso di soggiorno o altro documento identificativo.