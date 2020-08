Ambiente: Avigliana, bagno in Lago Grande "solo" sconsigliato

Fare il bagno nel Lago Grande di Avigliana non è vietato ma "sconsigliato". È quanto precisa l'assessore comunale all'ambiente, Fiorenza Arisio, che interviene in merito a "notizie inesatte" circolate nei giorni scorsi. Arisio osserva che, mentre per il Lago Piccolo la balneabilità è vietata e "nulla cambia rispetto al passato", per il Lago Grande la situazione è diversa: "La scorsa settimana - spiega - i prelievi nel Lago Grande (nel quadro del costante monitoraggio dell'Arpa, ndr) hanno evidenziato uno sforamento dei limiti di allerta intermedia per quel che riguarda i cianobatteri del genere Alphanocapsa, collegati all'eutrofizzazione delle acque, per un naturale processo di decomposizione delle alghe accelerato dalle alte temperature. Benché dai rilievi sia risultato che la concentrazione di cianobatteri nelle acque sia ancora nei limiti consentiti, prima di dover dichiarare la non balneabilità, Arpa ha segnalato che l’attività di balneazione in queste condizioni potrebbe causare, soprattutto nei soggetti più delicati, irritazioni cutanee o gastrointestinali reversibili (soprattutto in condizioni di aerosol determinate dal vento o dalla pratica di sport acquatici), oppure creare qualche problema agli animali domestici che bevono l'acqua del lago o si leccano il pelo dopo essersi bagnati".