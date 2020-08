AMMINISTRATIVE

Moncalieri in attesa del Tar

Il sindaco uscente Montagna (Pd) è il favorito e ha già in mente mezza giunta. Il centrodestra trema per il caso Zacà, che potrebbe escludere la lista della Lega dalla competizione. M5s marginale, i Moderati puntano a fare l'ago della bilancia

Cinque candidati a sindaco e per l’uscente Paolo Montagna l’obiettivo di una riconferma senza dover passare dal ballottaggio. Nelle urne del 20 e 21 settembre, in Piemonte, i riflettori sono tutti (o quasi) per Moncalieri, quinta città della regione per numero di abitanti e la prima dell’area metropolitana torinese. Il centrodestra fa paura, il Movimento 5 stelle è pressoché inesistente, mentre nella coalizione del primo cittadino uscente pesano in particolare rancori e divisioni mai sopite. I Moderati hanno deciso da tempo di correre da soli, lanciando Abelio Viscomi candidato a sindaco, ma anche nel Pd il clima è tutt’altro che sereno.

È ormai da tempo calato il gelo tra Montagna e l’assessore alla Cultura Laura Pompeo, vicina al senatore Mauro Laus, dopo le voci di una sua possibile discesa in campo per contendere la leadership al sindaco uscente in possibili primarie. Non se ne fece più nulla ma quelle manovre indispettirono non poco il bizzoso sindaco che ora pare addirittura deciso a escludere la Pompeo da una eventuale giunta di centrosinistra, qualunque sarà il suo risultato elettorale. Di più: c’è chi è pronto a scommettere che avrebbe già in mente il nome del sostituto, quel Filippo Ghisi presidente dell’associazione Turismo in Langa, che a fine luglio ha anche partecipato alla presentazione di un libro sul castello secondo alcuni proprio su input di Montagna. Solo chiacchiere? Chissà. Tra i rumors c’è chi parla anche del fedelissimo Davide Guida già vicesindaco in pectore e le conferme di Silvia Di Crescenzo alle Politiche sociali e Silvano Costantino ai Lavori pubblici.

Dissidi interni a parte, Montagna resta il favorito per la vittoria finale. Pier Bellagamba, candidato del centrodestra, è il suo principale sfidante ma se da un lato può contare su due partiti elettoralmente tonici come Lega e Fratelli d’Italia, dall’altra sconta una scarsa penetrazione in città e un gruppo dirigente al suo fianco difficilmente in grado di intercettare consenso al di fuori di un perimetro delineato. Ad agitare la coalizione c’è poi il caso di Stefano Zacà, ex capogruppo di Forza Italia, dimessosi a luglio e comparso poi nelle liste della Lega dov’è stato poi depennato in fretta e furia dopo l’intervento di Paolo Zangrillo che oltre a essere il coordinatore azzurro in Piemonte è pure residente nella città in cui il suo partito rischia un tonfo senza precedenti. Zacà intanto ricorrerà al Tar perché – dice – la Lega ha raccolto le firme su una lista in cui il suo nome era presente. E se il tribunale amministrativo dovesse dargli ragione potrebbe escludere proprio il primo partito della coalizione.

Sarà una sfida fortemente polarizzata da destra e sinistra vista anche la marginalità della pattuglia grillina che si affida a Barbara Fassone, consigliera uscente e ora candidata sindaco, nella vita è commessa in un negozio d’abbigliamento e si è trovata in eredità una formazione dilaniata da enormi spaccature interne. La loro astensione in aula ha consentito a Montagna di approvare il controverso progetto della Dea. La sua compagna di banco, Rita Longhin, ha rinunciato a candidarsi e oltre all’atavica difficoltà del M5s alle amministrative, Fassone sconta una grave debolezza della sua lista.

A completare il quadro, oltre ai già citati Moderati, che mirano a portare in Consiglio almeno il candidato sindaco ma soprattutto sperano nel ballottaggio per diventare ago della bilancia, ci sono i Popolari che puntano su Giancarlo Chiapello.