Ex sottosegretario Bobba scivola sul ghiacciaio, salvo

L'ex sottosegretario ed ex presidente nazionale delle Acli Luigi Bobba è caduto sul ghiacciaio del Gsastelet, nel gruppo del Monte Rosa, ed è ricoverato in ospedale ad Aosta, ma nell'incidente non ha riportato gravi ferite. E' lui stesso a rivelarlo, con un post su Facebook. "Volevo vedere la ristrutturazione della Capanna Margherita completata proprio in questo agosto a 40 anni dall"ultimo intervento. E invece l'imponderabile o la distrazione mi hanno fatto scivolare sul ripido ghiacciaio ormai pieno di detriti per via dello scioglimento. Sono scivolato per più di 50 metri in un tratto esposto ma non particolarmente difficile. Devo dire grazie al mio Angelo Custode, o alla Madonnina dei ghiacciai situata al Rifugio, che hanno guardato dalla parte giusta evitandomi guai peggiori. E poi grazie alle guide, prontamente scese dal rifugio, che hanno chiamato subito l'elicottero e agli operatori del Soccorso Alpino. Sicuramente - conclude Bobba - continuerò a salire le nostre meravigliose montagne, ma l'incidente, per fortuna senza gravi conseguenze mi ha insegnato a raddoppiare la prudenza e l'attenzione alla sicurezza. Ma la passione per la montagna non si spegne".