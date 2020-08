Coronavirus: risalgono contagi Piemonte, +75 e 1 morto

Anche in Piemonte cresce il numero dei contagi da Coronavirus, +75 (contro il +57 di ieri e il +40 di lunedì) e si è registrato nuovamente un decesso. Per 51 casi si tratta di asintomatici e 38 sono quelli importati. Ma aumenta anche il numero dei tamponi, +5545 rispetto al dato di ieri. Stabile il numero deI ricoverati in terapia intensiva, 6 (+0 rispetto a ieri), risale quello dei pazienti negli altri reparti, sono 83 (+4).