Lega: elezioni Moncalieri, Zacà fa ricorso al Tar

Stefano Zacà, ex consigliere e capogruppo comunale di Moncalieri (Torino) di Forza Italia, passato alla Lega un mese fa, ha presentato ricorso al Tar dopo che è stato escluso dalla lista del Carroccio per le prossime amministrative. Zacà si era candidato con il partito di Salvini, ma era stato tolto dalla lista dopo l'accordo a livello regionale tra Lega e Forza Italia. "I cittadini che hanno firmato la lista della Lega lo hanno fatto anche per la presenza del mio nome - si legge nel ricorso - e la mia cancellazione da quei documenti a quello ufficiale presentato alla commissione elettorale è in contrasto con la volontà degli elettori".