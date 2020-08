Trovano una granata mentre pescano lungo il Po

Atteso l'arrivo degli artificieri dell'Esercito per ispezionare quella che - secondo una prima ricostruzione dei carabinieri - potrebbe essere una granata d'artiglieria del periodo bellico. A notarla, ieri pomeriggio, nel territorio del comune di Frassineto nelle vicinanze della confluenza tra Sesia e Po, padre e figlio di Cossato (Biella), in zona per pescare. Rincasati, in serata il genitore, al bar, ha mostrato le foto scattate a un amico con trascorsi da artigliere. Saputo di cosa potrebbe trattarsi, ha segnalato il ritrovamento ai militari della Stazione locale che, subito, hanno avvisato i colleghi di Casale. In seguito hanno condotto il carabinieri sul posto ed è stata immediatamente isolata l'area. Allertate anche Prefettura e Protezione Civile.