Coronavirus, Piemonte: 88 nuovi casi, nessun decesso

Sono 88 i nuovi contagi da Coranavirus registrati oggi dall'unità di crisi della Regione Piemonte. Di questi, 55 sono asintomatici, 34 importati. Il numero dei guariti cresce di 22, stabile quello dei ricoverati in terapia intensiva, 6, mentre calano i pazienti negli altri reparti, oggi 78 (-5 rispetto rispetto a ieri). Non ci sono stati decessi. Le persone in isolamento domiciliare sono 1197 I tamponi diagnostici finora processati sono 574.815 di cui 319.239 risultati negativi.