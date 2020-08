Tav: falò vicino cantiere, polizia risponde con lacrimogeni

Ancora disordini in Val Susa, nei pressi del cantiere Tav di Chiomonte. Dopo la cena del giovedì alla tettoia in Clarea, un gruppo di No Tav si è avvicinato alle recinzioni del cantiere, battendo contro l'inferriata e accendendo alcuni falò. Le forze dell'ordine hanno risposto con l'idrante e il lancio di alcuni lacrimogeni.