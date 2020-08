GLORIE NOSTRANE

Vignale promosso alla corte di Cirio

L'ex consigliere regionale e assessore ottiene i galloni sul campo dopo un anno come collaboratore del governatore. Ma per affidargli il nuovo incarico è stato necessario modificare la legge

Chi lo ha affiancato in questo primo anno abbondante di legislatura assicura che quel ruolo già lo esercita da tempo, almeno nei fatti. Da oggi Gian Luca Vignale avrà ufficialmente anche i galloni da capo di gabinetto del governatore Alberto Cirio. La nomina è avvenuta durante la giunta di questa mattina e premia una delle persone di cui il presidente del Piemonte ha maggiore fiducia, sin da quando l’ha ingaggiato come suo consulente personale.

Cinquant’anni e una lunga corvée politica alle spalle, Vignale è stato iscritto al Fronte della gioventù – l’organizzazione giovanile dell’allora Msi – quando aveva solo 16 anni, ne è diventato segretario provinciale e poi dirigente nazionale fino al 1998. È stato tra i fondatori di Alleanza nazionale, dove vantava un rapporto privilegiato con l’allora ministro e poi sindaco di Roma Gianni Alemanno. Ha intrapreso la sua esperienza amministrativa in circoscrizione, per appodare in Provincia e infine a Palazzo Lascaris dove è stato eletto per la prima volta nel 2005, ricoprendo anche il ruolo di assessore al Personale nell’ultimo anno della legislatura Cota. Animatore, assieme a Mino Giachino, della lista civica Sì Tav – Piemonte nel Cuore alle ultime regionali, ha mancato il quorum e quindi l’elezione in Consiglio, ma Cirio ha deciso che la sua esperienza sarebbe potuta essergli parecchio utile in piazza Castello e finora non si è mai pentito di quella scelta.

Di più: Vignale è uno dei collaboratori di cui il presidente del Piemonte si fida maggiormente, dalla sua scrivania passano gran parte dei dossier più delicati, al punto che c’è chi vive con certo fastidio il suo crescente peso nelle dinamiche politiche e amministrative regionali. Unico ostacolo incontrato sulla strada della promozione a capo di gabinetto la mancanza di una laurea: di qui la scelta di “declassare” formalmente l’incarico, cancellandolo dai livelli dirigenziali per i quali è indispensabile l’attestato accademico.