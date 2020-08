Fase 3: Torino, altre 270 mila mascherine gratuite ai Comuni

Altre 270 mila mascherine per gli eventi di fine estate nei comuni del torinese. Con la consegna della seconda e terza tranche si completa da lunedì mattina l'operazione di distribuzione gratuita dei dispositivi di protezione per le manifestazioni in calendario nei comuni del territorio metropolitano. In una sola settimana alla Città Metropolitana, che ha raccolto le domande dei sindaci, sono arrivate oltre 200 richieste per le mascherine gratuite messe a disposizione dalla Regione Piemonte. "Ringrazio ancora una volta la Regione - commenta il vicesindaco metropolitano Marco Marocco -. Abbiamo fatto un bel lavoro di squadra, prova di collaborazione istituzionale a vantaggio del nostro territorio, anche di quei Comuni piccoli e piccolissimi che da soli non sarebbero riusciti a mantenere in calendario le loro feste tradizionali di fine estate e dell'autunno. La sicurezza viene prima di tutto".