Maltempo: allerta arancione nel nord del Piemonte

L'allerta maltempo da gialla diventa arancione nel nord del Piemonte, nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. La fase più acuta dell'ondata temporalesca in arrivo già oggi è prevista per domani, a causa della "forte convergenza dei venti", spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Da oggi è comunque allerta gialla per i temporali su tre quarti del Piemonte, escluso solo il sud della regione dove non sono attese piogge abbondanti. Altrove, rovesci e temporali potranno trasformarsi in locali nubifragi, con forti raffiche di vento e grandinate.