Scuola: Ruffino (FI), tagli primarie montagna errore assurdo

La parlamentare azzurra piemontese Daniele Ruffino chiede uno "stop ai tagli delle classi primarie nei piccoli Comuni di montagna". "Delle tanto attese compensazioni, e parliamo di 57 miliardi di euro che mancano - dice Ruffino - non c’è traccia. Intanto prosegue il piano di desertificazione della Valle di Susa e in particolare di Chiomonte, territorio messo a dura prova da manifestazioni, cantieri, difficoltà, con un eterno cantiere Nltl (Nuona linea Torino-Lione, ndr). È una valle che attende da anni risorse, rilancio, investimenti, un commissario, ma che invece riceve solo tagli. Le compensazioni debbono prevedere uno stop ai tagli, in particolare sulla scuola". "La decisione di fare tagli nella scuola primaria di Chiomonte, come in molti altri piccoli Comuni e di montagna - rimarca - è sbagliata, inopportuna, assurda e in controtendenza nazionale". "Ridurre le classi - aggiunge - comporta l'aumento del numero di alunni per classe in un momento in cui si cerca di ripartire in sicurezza garantendo il distanziamento. E riduce drasticamente il numero degli insegnanti, quando invece si parla di assunzioni". "La ministra Azzolina - osserva - parla di classi pollaio? Bene, si parta dalla montagna. Sono inqualificabili gesti che penalizzano zone già disagiate, zone in cui i governi non hanno mai mantenuto le promesse: ora è tempo di dare, non di tagliare".