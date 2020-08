Coronavirus: polizia chiude bar a Torino

La polizia ha imposto cinque giorni di chiusura a un bar in corso Dante a Torino per violazione delle norme anti Coronavirus. Il titolare è stato trovato mentre serviva cibi e bevande senza indossare la mascherina. Gli agenti hanno inoltre accertato la presenza di diversi clienti che non rispettavano il distanziamento. L'esercente è stato sanzionato per 800 euro (400 per ciascuna violazione).