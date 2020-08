Coronavirus: focolaio Valle Stura, morto uno dei ricoverati

Un pensionato di Alba (Cuneo) di 79 anni è morto dopo il ricovero all'ospedale di Verduno: era una delle 12 persone risultate positive al Coronavirus dopo un soggiorno a Roccasparvera, un piccolo paese della valle Stura in provincia Granda. Il Centro operativo intercomunale della Valle Stura ha confermato il decesso in una nota, spiegando che in valle ci sono per adesso 11 positivi: 2 a Demonte (il parroco del paese don Fabrizio Della Bella e un animatore dell'Estate Ragazzi, entrambi in buona salute e in isolamento fiduciario) e gli altri a a Roccasparvera, appartenenti a tre diverse famiglie che si sono contagiate probabilmente in alcune cene insieme. Di questi, una famiglia già rientrata ad Alba (tra cui il pensionato morto ieri) e una in Francia (già rientrata nel paese di residenza, vicino a Marsiglia). Sono stati effettuati decine di tamponi nella valle a cura dell'Asl Cn1 con i contatti dei positivi. L'unione montana ha invitato turisti e residenti a tenere la mascherina anche all'aperto e a "comportamenti responsabili".