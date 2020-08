POLITICA E SANITA'

Sanità privata, snodo contratto:

"La Regione batta un colpo"

Mobilitazione sindacale e minaccia di sciopero il 16 settembre dopo la mancata firma delle sigle datoriali in assenza della modifica delle tariffe. Perla (Aiop): "Ci basta un impegno formale". Dal Piemonte potrebbe aprirsi uno spiraglio

Eroi nella tenaglia. Dopo le settimane e i mesi in cui hanno ricevuto, meritatamente, il plauso per il loro lavoro e i rischi corsi nell’affrontare l’emergenza Coronavirus, al pari dei colleghi del pubblico, i lavoratori della sanità privata si trovano stretti in una paradossale situazione: aver raggiunto dopo ben 14 anni di attesa il rinnovo del contratto di lavoro, ma non vederlo ancora applicato per una storia paradossale.

In breve: il Governo con il ministro Roberto Speranza ha stabilito di integrare il 50% del costo del rinnovo – circa cento euro al mese in media, oltre a un una tantum di mille euro – con una revisione al rialzo del budget per gli accreditamenti e dei drg ovvero le tariffe riconosciute dal servizio sanitario alle imprese private del settore per ogni prestazione, le sigle che rappresentano la maggior parte degli operatori, l’Aiop e quella delle strutture religiose Aris, hanno firmato la pre-intesa, ma si rifiutano di siglare il contratto se le Regioni non daranno corso alla modifica tariffaria. Queste ultime, dal canto loro, per allentare i cordoni della borsa aspettano che il contratto sia in essere.

I sindacati hanno già fissato la data di uno sciopero, che auspicano poter annullare, il prossimo 16 settembre. Un paio di settimane per uscire da un’impasse evitabile, se solo in quella pre-intesa si fossero esplicitati in maniera chiara tempi e modi di ciò che spetta fare alle imprese della sanità e quel che tocca alle Regioni. Lunedì intanto la mobilitazione proclamata dai sindacati prosegue. A Torino ci saranno due presìdi: dalle 9 e 30 alle 11 davanti al Cottolengo e dalle 11 e 30 alle 13 dinanzi alla clinica Fornaca, due strutture simbolicamente scelte per lanciare messaggio alla sanità privata religiosa e a quella laica. Altri sit-in si terranno all’Istituto Eremo di Miazzina (Vco) e al Maugeri di Veruno (Novara)

“Padroni predoni coi soldi pubblici”, il durissimo slogan del sindacato che attacca frontalmente le due associazioni datoriali incolpandole di non aver tenuto fede al patto. “Non è accettabile che dopo aver siglato la pre-intesa, il privato decida di non sottoscrivere il contratto motivando questo rifiuto con il mancato aggiornamento delle tariffe da parte delle Regioni. – spiega Massimiliano Mendolia della Cisl Funzione Pubblica torinese –. Dalle Regioni è stato preso un impegno, quindi le ragioni addotte da Aiop e Aris sono strumentali”. Un impegno che, sebbene ribadito a parole, nei fatti non si è ancora tradotto, neppure in Piemonte. Pur essendo l’assessore Luigi Icardi uno dei più strenui sostenitori della necessità di rinnovare il contratto e farlo con quell’intervento economico delle Regioni come stabilito dal Governo, dall’ente non c’è stato ancora alcun provvedimento concreto.

“Non chiediamo di rivedere i Drg e il budget prima di firmare il contratto, ci basta anche solo una delibera, una lettera, insomma un impegno formale della Regione”, ribatte Gian Carlo Perla presidente di Aiop Piemonte. Per il presidente della sigla laica “il personale ha tutte le ragioni per chiedere e ottenere il rinnovo del contratto ed essere equiparato nel trattamento economico ai dipendenti della sanità pubblica. E per quanto riguarda il Piemonte, se ci sarà l’impegno formale della Regione - aggiunge- mi impegno per far in modo che si possa sottoscrivere il contratto anche in attesa degli aggiornamenti delle tariffe”.

L’importanza di un segnale concreto da parte delle Regione, con l’avvio della revisione tariffaria viene sottolineata anche da un’altra sindacalista della Cisl, Tiziana Tripodi, che paventa in caso contrario “pesanti conseguenze sul settore della sanità privata e, di conseguenza, sui lavoratori così come sui cittadini che in queste strutture accreditate hanno un punto di riferimento, se possibile ancor più importante in questa situazione creata dal Covid”.

Lo scorso giugno, all’atto della firma della pre-intesa, i vertici nazionali di Aris e Aiop avevano precisato di “attendere di comprendere i tempi e i modi con i quali le singole 21 Regioni, nel rispetto delle proprie autonomie, potranno contribuire, concretamente e in maniera sovrapponibile, rispetto a quanto concordato”. Parole che lette oggi, spiegano almeno in parte la situazione di stallo che, forse, potrebbe incominciare a sbloccarsi proprio con un passo in avanti da parte della Regione che incrocerebbe la linea meno dura rappresentata da Perla in seno all’Aiop.