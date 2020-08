Controesodo: controlli Polfer, 722 persone identificate

722 persone identificate di cui 207 stranier e, 71 bagagli controllati è il bilancio dell'operazione "Stazioni Sicure", che ha visto impegnati 103 operatori della Polizia Ferroviaria nelle stazioni ferroviarie del Piemonte e Valle d'Aosta. I controlli hanno interessato le tratte ferroviarie Torino-Lione e quelle da e per la Liguria, per la maggior presenza di viaggiatori per il controesodo estivo. Alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova è stato denunciato un 35enne marocchino, senza fissa dimora, per aver trasgredito le norme in materia di stranieri. Ad Alessandria è stata irrogata una multa per indebito attraversamento dei binari, a Domodossola una contravvenzione per mancato rispetto del codice della strada.