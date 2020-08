Referendum: Comitato No, Piemonte perderà 37% parlamentari

"Se passa la riforma sul taglio di deputati e senatori il Piemonte perderà circa il 37% dei rappresentanti in Parlamento". E' uno dei messaggi lanciati nel corso di un incontro organizzato dal Comitato per il No di Torino al referendum, definito "una riforma demagogica che mina il fondamento della democrazia". Fra i partecipanti c'erano i rappresentanti del Partito Radicale - Comitato per il No Mario Barbaro, Bartolomeo Giachino di Sì Tav-Sì Lavoro, Fabio Malagnino del Comitato Noi No Torino, Sergio Rovasio dell'Associazione Marco Pannella, Silvio Viale dell'Associazione Adelaide Aglietta, Galgano Palaferri del Pli, Unione per le Libertà e Pier Franco Quaglieni, Direttore del Centro Pannunzio. Fra le ragioni principali del "No" spiccano, secondo i proponenti, la "mancanza di una seria riforma elettorale, la campagna demagogica che confonde il taglio dei costi della politica con quello che in realtà è un taglio di democrazia, l'insignificante risparmio di cui gioverebbe lo Stato rispetto ai tanti privilegi e tutela di caste con sprechi di denaro pubblico". E' stato anche fatto presente che "dei circa 200 costituzionalisti che si sono espressi pubblicamente per il No, 18 sono del Piemonte".