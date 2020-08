EMERGENZA SANITARIA

Contagi in aumento tra i giovani, "bisogna proteggere gli anziani"

Nessuna sorpresa dall'andamento della curva epidemica. Il maggior numero di tamponi evidenzia ciò che era rimasto nascosto per mesi. Il virologo Di Perri: "Piemonte meglio di altre regioni, però massima attenzione con la riapertura delle scuole"

“A marzo vedevamo la punta dell’iceberg e nemmeno tutta”. Adesso, quando in un giorno si fanno tanti tamponi quanti se ne facevano in una settimana, la parte sommersa dei contagiati dal Coronavirus emerge in un mare dove non si naviga più a vista e la tempesta è passata. Ma senza tenere la barra dritta i gusci di noce – gli anziani e tutti i soggetti, per varie ragioni, fragili di fronte alla malattia – rischiano di essere colpiti da quell’iceberg che c’è e resta lì, a dispetto di chi lo vorrebbe ormai disciolto.

I dati di ieri hanno indicato 90 nuovi casi in Piemonte, 56 dei quali asintomatici e 24 importati. Scendono da 6 a 5 i ricoverati in terapia intensiva e da 82 a 81 quelli ospedalizzati, ma non in rianimazione. Dati che fanno dire al professor Giovanni Di Perri, virologo e primario di malattie infettive all’Amedeo di Savoia, che “la situazione in Piemonte è sotto controllo e migliore rispetto ad altre regioni, come l’Emilia-Romagna, il Lazio e la Campania”, ma questo “non significa affatto poter abbassare la soglia di attenzione e le misure di prevenzione”.

Professor Di Perri, i dati quindi non ci dicono che il virus rispetto a sei mesi fa è passato a infettare i giovani, semmai che adesso si scoprono quei positivi asintomatici che all’esordio e nel pieno della pandemia non si cercavano neppure?

“È così. Basta osservare come il 23 marzo in tutta Italia sono stati eseguiti poco meno di 18mila tamponi evidenziando una positività del 28%, più di un individuo su quattro, mentre adesso si fanno oltre 99mila test e abbiamo una positività del 2%. Si capisce bene che in quel periodo si faceva quasi niente, mancavano mezzi, i laboratori erano pochi, i reagenti si trovavano con difficoltà. C’è stata solo l’eccezione lodevole del Veneto dove il professor Andrea Crisanti che venendo dall’Imperial College di Londra aveva modo, essendo un grande biologo molecolare, di avere i reagenti inaccessibili a tutti gli altri”.

Il fatto che moltissimi dei giovani siano positivi è una buona notizia o solo in parte, visto il rischio di diffondere il contagio, spesso sottovalutato ponendo in evidenza l’assenza dell’evoluzione in malattia?

“È vero, sono quasi tutti giovani e se al virus gli si toglie chi ha più di sessant’anni, la possibilità che muti in malattia era bassa a marzo ed è bassa adesso. Sono anche quasi tutti asintomatici che si sono trasmessi il Covid tra loro, soprattutto in vacanza. La nostra preoccupazione è che facciano salire il livello di infezione che alla fine vada a colpire coloro che possono avere conseguenze gravi. Per questo bisogna fare più tamponi possibile. In Piemonte si è andati all’attacco, con il sistema del tracciamento dei contatti. Ogni caso nuovo viene tracciato, dai famigliari ai conviventi ai colleghi di lavoro. In questo modo si riesce a interrompere la catena del contagio”.

C’è un rischio anche di un approccio meno rigido all’osservanza delle regole, dall’uso della mascherina alle distanze, dato dal calo dei casi gravi?

“Le regole vanno osservate scrupolosamente. Non è un caso il calo dei contagi negli anziani: loro sono quelli che hanno capito di rischiare di più e hanno conservato memoria del lockdown, si sono protetti e si proteggono indipendentemente dai provvedimenti del Governo e della Regione, non vanno all’estero, mettono la mascherina dove occorre, hanno ridotto i contatti. Spero che questa cautela e questo senso di responsabilità si trasferisca anche agli altri, anche ai giovani”.

In un clima di confusione e molte incertezze tra un paio di settimane riapriranno le scuole, una sua raccomandazione.

“Un consiglio, quello di cercare, laddove è possibile, di limitare i contatti dei bambini e dei ragazzi con i soggetti a rischio. Bimbi con i nonni o comunque con anziani solo in circostanze strettamente controllate”.

Il maggior numero di vittime lo si è contato nelle Rsa, qual è la situazione ad oggi in Piemonte?

“Le strutture sono sottoposte a rigorosissimi controlli, speriamo che questo basti. Ci sono protocolli rigidissimi che possono apparire addirittura quasi asfissianti, ma sono indispensabili”.

Tornando alla scuola, sta crescendo il numero di insegnanti che teme per la propria salute, ma c’è anche chi si rifiuta di sottoporsi al test.

“Che qualcuno sia restio a lavorare perché si sente vulnerabile è comprensibile ed occorre andargli incontro per cercare di metterlo nelle condizioni di miglior sicurezza. Il non fare il test in questo momento è un gesto assai poco responsabile. In qualche modo credo che occorra forzare su questo punto”.

Cosa deve fare il sistema sanitario regionale per continuare a tenere sotto controllo la situazione ed evitare che possa aggravarsi?

“Va ribadito che il Piemonte ha fatto passi da gigante. Detto questo, si vuole una continuità di rendimento, non abbassare la guardia e quello che ci sarà da spendere in più per tutta la diagnostica, anche non legata al Covid, va speso”.