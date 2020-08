Tav: dimostrazione No Tav davanti cantiere

Momenti di tensione fra No Tav e forze dell'ordine la notte in Valle di Susa davanti i cancelli del cantiere della nuova ferrovia Torino-Lione. Gli attivisti, dopo essere partiti dal presidio dei Mulini, hanno dato vita a una battitura delle reti; alcuni, protetti da scudi, si sono serviti di cesoie per tagliare e rimuovere diversi metri di filo spinato. Le forze dell'ordine hanno lanciato lacrimogeni, gli antagonisti pietre e fuochi artificiali.