Annega durante un bagno con amici nel Po a Torino

Un uomo di 33 anni è morto annegato nel Po, a Torino, all'altezza dei Murazzi. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Secondo le testimonianze raccolte dalla polizia, il trentatreenne, di origine marocchina, era in compagnia di amici e, ad un certo punto, si è spogliato e ha deciso di "fare un bagno per rinfrescarsi". La segnalazione è scattata alle 2:30 della notte scorsa. Gli agenti della Questura, quando sono arrivati sul posto, hanno trovato due degli amici della vittima, con gli abiti bagnati e sotto l'effetto di bevande alcoliche: "Era con noi ma non è più riemerso", hanno detto.