Albero su tenda durante nubifragio, morte due bimbe torinesi

Muoiono a 3 e 14 anni, in vacanza, travolte da un Albero, un pioppo alto circa quattro metri e mezzo, caduto nelle prime ore di questa mattina, in seguito ad un violento nubifragio e ad una tromba d'aria. E' successo a Marina di Massa (Massa Carrara), nel camping "Verde Mare", nella zona di via Cacciatore, dove una famiglia di cinque persone, di origini marocchine ma da anni residente in provincia di Torino, si trovava da alcuni giorni per trascorrere un periodo di ferie in Toscana. Secondo quanto ricostruito, la famiglia, approfittando del bonus vacanze del Governo, aveva affittato un bungalow in località Partaccia, nel campeggio Verde Mare, e aveva montato accanto una tenda su cui si è abbattuto il pioppo di oltr 4 metri divelto da una tromba d'aria, questa mattina intorno alle 7. La bambina di 3 anni è morta sul colpo, la sorella di 14 anni è deceduta dopo il ricovero in ospedale; ferita in modo lieve, invece, la sorella di 19 anni, illesi i genitori, che probabilmente stavano dormendo nel bungalow. I soccorsi del servizio sanitario di emergenza 118 si sono subito attivati, ma per la piccola di 3 anni tutti i tentativi di rianimarla sono stati inutili. La 14 enne è stata invece soccorsa e trasportata nell'ospedale più vicino, "Versilia", ma è deceduta poco dopo l'arrivo.