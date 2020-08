Coronavirus: in calo le nuove positività, +4 i ricoveri

Diminuisce il numero delle nuove positività al Coronavirus in Piemonte: oggi i casi registrati dalla Regione sono sessanta a fronte dei novanta di ieri e dei novantuno del giorno precedente. Il totale dall'inizio dell'epidemia eèora 32.844. Dei nuovi casi, 43 sono asintomatici e 16 sono "di importazione". I ricoveri ospedalieri, sia pure in terapia non intensiva, aumentano però di quattro unità (in tutto sono 85). Invariato (cinque) il numero dei pazienti in terapia intensiva. E' stato segnalato un caso di morte - risalente ai giorni scorsi e solo in seguito associato al Covid - per un totale di 4.146 deceduti risultati positivi. I tamponi diagnostici finora processati sono 585.831.