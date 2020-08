Torino: riprende servizio metro da Porta Nuova a Lingotto

Riprende, da domani, il servizio della metro sulla tratta Porta Nuova-Lingotto, sospeso a fine luglio per consentire i lavori di collegamento tra la tratta in esercizio e quella in costruzione. Si è infatti conclusa la fase di verifica della linea con il pre-esercizio per permettere la circolazione dei treni sull'intera tratta Fermi-Lingotto. Per consentire alcune verifiche tecniche, fino al 14 settembre sono previste variazioni sull'orario (lunedì-venerdì 5.30-22, sabato 5.30-00.30 e domenica 7-00.30) e nei giorni feriali sarà attivo un servizio bus sostitutivo da Fermi a Lingotto dalle ore 22 a mezzanotte e mezza. "Siamo contenti di aver concluso i lavori nei tempi previsti e di essere riusciti a garantire il ripristino completo del servizio della metropolitana", sottolinea l'amministratore unico di Infra.To, Massimiliano Cudia, mentre l'Ad di Gtt Giovanni Foti evidenzia che "la scelta di sospendere la tratta ad agosto, mese con una minore presenza di passeggeri, insieme all'istituzione della navetta sostitutiva al potenziamento e prolungamento delle linee bus 1 e 35 per consentire l'interscambio con la metro, ha consentito di limitare il disagio. Abbiamo così realizzato una tappa importante verso l'estensione del servizio di metropolitana".