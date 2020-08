Maltempo: Alessandria, Amag studia punti critici fognatura

Incontro tra il Comune di Alessandria, la partecipata Amag Reti Idriche, cittadini del quartiere Orti sul problema degli allagamenti post maltempo. Problema ritornato di attualità dopo le precipitazioni abbondanti del 2 agosto, che hanno messo in difficoltà il sistema fognario di alcune vie con criticità anche in proprietà private. Alfonso Conte, amministratore unico di Amag Reti Idriche, ha spiegato di aver incaricato uno studio tecnico specializzato per la redazione di un modello computerizzato della fognatura, andando quindi a individuare i punti critici in caso di pioggia e i punti di maggior carico idraulico. "Confrontando la modellazione idraulica con le segnalazioni dei cittadini - ha detto Conte - sarà possibile individuare delle soluzioni tecnologicamente avanzate volte alla prevenzione degli allagamenti nei punti più bassi del quartiere e qualora fosse necessario, utili alla progettazione d’interventi strutturali sulle condotte fognarie".