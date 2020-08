Torino: Liardo (FdI) avvia petizione contro "viabilità M5s"

Una raccolta di firme "contro la viabilità pentastellata" di Torino. Ad annunciare l'iniziativa di Fratelli d'Italia è Enzo Liardo che attacca senza mezzi termini la sindaca Chiara Appendino per un suo intervento su Facebook nel quale chiede maggior rispetto delle regole della strada. "Appendino - accusa Liardo - in un post delirante su Facebook incolpa i cittadini e in particolare gli automobilisti di non essere abbastanza civili, non rispettare le regole e causare incidenti in danno di biciclette e monopattini. Puntare il dito contro i torinesi per responsabilità' proprie è inaccettabile e dimostra la misura di un Sindaco incapace, arrogante, irrispettoso". Per l'esponente torinese di FdI "i cittadini per colpa sua sono costretti a usare la canoa al primo temporale, destreggiarsi tra piste ciclabili a zig zag, per non parlare di bici e monopattini che viaggiano contromano fuori da esse o controviali trasformati in piste da monopattino. Il fallimento di questa amministrazione è sotto gli occhi di tutti" conclude, annunciando che "Fratelli d'Italia inizia una raccolta firme contro la viabilità pentastellata. Appendino chieda scusa e cancelli il post offensivo".