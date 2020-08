Tav: filiera costruzioni, progetto per rilancio Val Susa

Mettere a punto un progetto di intervento sulle aree interessate dalla Tav per rilanciare l'economia della Val di Susa e di Torino. Questo l'obiettivo della Filiera Torinese delle Costruzioni, che unisce le associazioni datoriali torinesi - Ascom, Ance, Confartigianato, Cna Costruzioni e Unione Industriale di Torino - delle oltre 15 mila imprese che operano in provincia di Torino sull'intera filiera, dai costruttori edili ai produttori di materiali da costruzione, fino ai rivenditori di materiali e gli impiantisti. Le associazioni stanno lavorando "per individuare un percorso condiviso di miglior utilizzo delle risorse provenienti dalle opere di compensazione della Tav, consapevoli che solo uno sviluppo armonico e rispettoso di ambiente e tradizioni può attivare una ripresa economica solida e con prospettive di lungo termine". La filiera, riunitosi per la prima volta una decina di anni fa con lo scopo di individuare progetti e strategie utili al rilancio del settore duramente colpito dalla crisi finanziaria del 2008, oggi partecipa con propri rappresentanti al tavolo dell'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione. Per questo negli ultimi mesi si è deciso di mettere a punto un progetto di intervento e di incontrare gli assessori competenti della Regione Piemonte, Marco Gabusi e Andrea Tronzano, il 4 settembre, per condividere una prospettiva per il settore e l'avvio del percorso individuato.