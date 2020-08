Scuola: Appendino visita istituti Torino, è priorità assoluta

"L'ho sempre detto e lo ripeto: la scuola è una priorità assoluta. In questi corridoi e in queste aule c’è il futuro della nostra comunità". A ribadirlo, in un post su Facebook, la sindaca di Torino Chiara Appendino che questa mattina, insieme all'assessora all'Istruzione Antonietta Di Martino ha fatto visita all'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini "oggetto, come altri - spiega - di numerosi interventi di manutenzione in vista della riapertura di metà settembre". Appendino annuncia che si tratta del "primo di diversi sopralluoghi che farò in questi giorni. Insieme al personale scolastico, che sta facendo un lavoro straordinario, - prosegue - le famiglie si sono impegnate in prima linea per condividere soluzioni e buone pratiche per rendere quanto più sereno possibile il ritorno in classe delle nostre bambine e dei nostri bambini".