Torino: municipale in piazza d'Armi, allontanate 35 persone

Operazione della polizia municipale, questa mattina a Torino, nella zona camper di piazza d'Armi, dove da qualche giorno si sono trasferiti alcuni nomadi sgomberati dal campo di via Germagnano. "Negli ultimi dieci giorni - spiegano da Palazzo Civico - gli agenti della Municipale, rilevata la cospicua presenza di rottami, carcasse di furgoni bruciati, tende, tavolini, stendini e un sempre maggior numero di persone accampate, hanno invitato le persone accampate in quegli spazi a rispettare il regolamento dell'area, chiedendo loro di rimuovere strutture ed elementi di cui è vietato il montaggio". Questa mattina, in particolare, è incominciata l'operazione di smontaggio di 17 delle 19 tende presenti e sono state allontanate - precisa il Comune - 35 persone "di varia provenienza e cittadinanza". Due le tende per le quali non è stata disposta la rimozione, essendo occupate da una donna incinta e da una persona con invalidità. Per entrambe sono stati attivati i Servizi Sociali.