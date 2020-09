Cirio, intesa su Tpl ai supplementari ma meglio tardi che mai

"Avevamo detto con molta chiarezza al Governo o raddoppi le corse o ci fai dire dai tuoi scienziati romani se ci sono modalità di utilizzo dei bus e degli autobus a pieno carico in sicurezza e hanno scelto la seconda. Meglio tardi che mai". Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, ad Asti per la conferenza stampa di presentazione della Douja d'Or, commenta così l'intesa Governo-Regioni - Comuni sul trasporto pubblico in vista della riapertura delle scuole. "Sarei stato soddisfatto se queste cose invece di raggiungerle ai tempi supplementari - aggiunge il governatore - le avessero fatte nel primo tempo".