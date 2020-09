Scuola: Cirio, febbre deve essere rilevata da istituti

La misurazione della temperatura degli studenti deve essere effettuata a scuola. È la richiesta del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: "ho chiesto in Conferenza delle Regioni che venga imposta come regola dello Stato. È la scuola che deve predisporsi col proprio personale per il rilevamento della febbre", spiega il governatore, ad Asti per la conferenza stampa di presentazione della Douja d'Or. "Il mondo della scuola si riunirà domani, ma già oggi è in corso un incontro in Prefettura - aggiunge Cirio - perché stiamo lavorando da settimane con obiettivo di rendere certa la data del 14. Le famiglie organizzano la loro vita, e il loro lavoro, in base all'orario dei figli e della scuola. Il non dare certezza alle famiglie è stato un errore molto grave, che noi in Conferenza delle Regioni abbiamo più volte segnalato al Governo. Per questo motivo continuiamo a lavorare affinché il 14 possa essere la data della riapertura senza nessun rischio. Non è un sacrificio alla sicurezza. Vogliamo che il Piemonte sia pronto per dare sicurezza alle famiglie in occasione dell'apertura delle scuole il 14 settembre, un importante segnale di ritorno alla normalità".