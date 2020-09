Via test universitari, no effetto Covid a Torino

All'Università di Torino l'effetto Covid non c'è stato. Lo dicono i dati delle iscrizioni ai test che, sottolinea il rettore Stefano Geuna, "sono in linea con quelle degli altri anni". Per le immatricolazioni, al via oggi, si dovrà attendere, ma i vertici dell'Ateneo dipingono già una situazione in controtendenza rispetto al trend nazionale che vede, soprattutto al Sud, un ragazzo su tre frenato nell'aspirazione di iscriversi in un luogo lontano da quello di residenza. "I numeri per i test non sono cambiati - sottolinea Geuna - il paventato calo di iscritti non ci sarà". Il dato è particolarmente importante per un Ateneo da 160 corsi di laurea e 80 mila studenti, dove uno su quattro storicamente proviene da fuori Regione. Il merito, osserva il rettore, è forse anche delle nuova organizzazione didattica mista, cioè con lezioni in parte a distanza e in parte in presenza, ma sempre con la garanzia della diretta streaming. Anche i fuori sede saranno così nelle condizioni di poter seguire, pure se resteranno a casa loro. L'Ateneo torinese ha varato poi iniziative come i testi accessibili in modalità e-book, i voucher per lo svolgimento delle attività digitali, e uno sconto significativo sulle tasse per i redditi fino a 30 mila euro. Tutte scelte mirate a favorire chi arriva da lontano o è in maggiore difficoltà economica. "E' stato messo in campo un grande impegno - afferma Geuna - ma è un anno di transizione, siamo ottimisti". Anche sulle modalità di svolgimento dei test Torino si distingue. Se in Italia sono quasi estinte le prove tradizionali in presenza, sostituite nel 73% dei casi da un test in modalità online, l'Università del capoluogo piemontese invece mantiene la modalità tradizionale, e per garantire il distanziamento ha affittato per un mese gli spazi necessari al Lingotto. Questa mattina la "prova generale" con i primi 700 candidati aspiranti veterinari, per un corso di laurea che mette a disposizione 120 posti. I ragazzi sono stati convocati alle 8 per iniziare alle 12. Tutti muniti di autocertificazione e mascherina, sono stati sottoposti al controllo della temperatura e poi indirizzati nell'aula, i cui volumi sono quelli oversize dell'ex fabbrica Fiat, allestiti con banchi singoli. Le operazioni di sono svolte ordinatamente e senza problemi. "Abbiamo scelto il Lingotto - spiega Geuna - perché è attrezzato per ospitare centomila persone. Qui i nostri aspiranti studenti possono muoversi in assoluta sicurezza, senza il pericolo di creare assembramenti, in un ambiente sicuro, tranquillo e rilassante". "I ragazzi sono stati molto bravi - osserva l'ad di Gl Events, Lamberto Mancini - tutto è andato bene. Abbiamo avuto mesi molto difficili, come tutto il sistema fieristico italiano. L'Università ha colto la prima opportunità post emergenza: il Lingotto Fiere apre infatti i cancelli oggi".