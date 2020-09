Nuova terapia intensiva Novara, 7 posti letto per l'emergenza

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Novara potenzia le prestazioni ad elevata intensità di cura, per essere pronta ad affrontare eventuali situazioni di emergenza e garantire una assistenza adeguata a tutti i malati. È stato inaugurato questa mattina il nuovo reparto permanente di terapia intensiva/subintensiva, 180 metri quadrati nei locali adiacenti alla Struttura di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, che ospitano sette nuovi posti letto, due dei quali a pressione negativa, cioè con la pressione d'aria all'interno della stanza più bassa di quella esterna, che non viene contaminata. I lavori, iniziati il 14 aprile, sono stati ultimati all'inizio di luglio. Una complessa ristrutturazione edile e impiantistica, realizzata grazie alla donazione di mezzo milione di euro della Fondazione De Agostini, che ha interamente finanziato il progetto. Già in funzione, la nuova area "consente all'Aou di essere pronta ad affrontare eventuali situazioni di emergenza epidemica, garantendo adeguata assistenza a tutti i malati afferenti al pronto soccorso", spiega il dg dell'Aou, Mario Minola. La nuova terapia intensiva, aggiunge il presidente della Fondazione De Agostini Roberto Drago "è la dimostrazione che il Paese sta ripartendo, con la consapevolezza di una nuova normalità". La donazione, aggiunge, "è stata la logica conseguenza della nostra volontà di aiutare in un momento critico l'ospedale del territorio su cui operiamo ormai da tredici anni".