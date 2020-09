Scuola: Cirio, studenti avranno corsia preferenziale per test

In vista della riapertura delle scuole, la Regione Piemonte punta a creare una corsia preferenziale senza prenotazione per fare i tamponi agli studenti. Lo ha detto il governatore Alberto Cirio all'inaugurazione del nuovo laboratorio analisi di La Loggia, in vista anche della riunione di questo pomeriggio nella quale saranno prese le ultime decisioni sulla scuola. "Il Piemonte è pronto - ha detto Cirio - il problema è che per settimane non abbiamo avuto risposte su banchi, trasporti e personale. In Piemonte voglio una corsia preferenziale a acceso diretto per fare i tamponi ai bambini, quando ci siano casi sospetti o contatti con soggetti che risultano positivi. Sulle mascherine, ci siamo battuti perché non ci sia l'obbligo di indossarla quando si è seduti al banco. E sulla febbre, se il Governo decidesse che la temperatura non deve essere misurata a scuola, intendo creare una struttura per fare dei controlli a campione in collaborazione con il personale Ata. Un bambino che va a scuola con la febbre e' un pericolo che non possiamo correre".