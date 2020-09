Coronavirus: Piemonte; 66 contagi, oltre 5200 tamponi

Dopo l'esito di altri 5.263 tamponi, in Piemonte sono 66 i nuovi casi di positività al Coronavirus. Un terzo, 22, sono importati, 54 in totale gli asintomatici. Oggi è stato registrato un decesso mentre il numero dei guariti cresce di 12 (altri 463 pazienti sono in via di guarigione). Restano 7 i ricoverati in terapia intensiva, negli altri reparti sono 90, con un calo di 2 rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.424 I tamponi diagnostici finora processati sono 597.168 di cui 333.808 risultati negativi.