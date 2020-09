Coronavirus: serata danzante nel Torinese, chiusa sala ballo

Un hotel della bassa Val di Lanzo, nel Torinese, organizzava serate danzanti nonostante le regole dell'emergenza Covid-19 lo vietino. A scoprirlo è stata la guardia di finanza, che ha chiuso il locale e sanzionato il titolare. Ad attirare l'attenzione dei militari delle fiamme gialle sono state le numerose auto in sosta nel parcheggio della struttura. Il titolare ha cercato di giustificarsi sostenendo che si trattava di una festa privata per un compleanno. La versione non ha però convinto i finanzieri, che hanno infatti appurato come la serata fosse aperta al pubblico.