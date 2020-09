Pd: Settimo Torinese, salta la Festa de L'Unità

Il Pd di Settimo Torinese annuncia con una nota, a firma della sua segretaria Caterina Greco, che quest'anno non verrà organizzata la Festa de L’Unità per "una scelta prudenziale dettata dall'emergenza epidemiologica legata al Covid-19". "E' un sacrificio importante per tutto il circolo e per tutta la comunità della Festa, per il quale la segreteria ha cercato fino all'ultimo tutte le soluzioni che potessero garantire un momento di condivisione essenziale nella vita del Partito seguendo tutte le direttive di prevenzione e di contenimento dei rischi - spiega Greco -. Tuttavia, l'evoluzione della situazione sanitaria ci chiama a un profondo senso di prudenza, ancor di più in occasione di un appuntamento importante come la riapertura delle scuole".