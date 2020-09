Pmt Pinerolo acquisita dal gruppo toscano Acella

La Pmt di Pinerolo è stata acquisita dal Gruppo Acelli, azienda che opera nella fornitura di tecnologia e di macchinari per la lavorazione della carta con sede in Toscana. La conclusione della gara d'asta per aggiudicare l'azienda in fallimento è stata annunciata dal curatore fallimentare, Leonardo Marta. "Ci aspettiamo di essere convocati al più presto dalla nuova proprietà, non solo per avviare la procedura dell'articolo 47 previsto in questo caso dalla normativa, ma per conoscere le loro intenzioni e il loro piano industriale. Nella speranza che rispecchino le nostre aspettative, la tutela dei posti di lavoro", commenta Arcangelo Montemarano, responsabile della Fim Cisl di Pinerolo.