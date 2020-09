Viabilità: FdI, assisteremo vittime mobilità 5 Stelle

Botta e risposta a distanza, sul tema della sicurezza stradale e della mobilità, fra Fratelli d'Italia e la sindaca di Torino Chiara Appendino. Fratelli d'Italia, annuncia Enzo Liardo "fornirà assistenza a tutti i torinesi vittime di incidenti stradali causati dalla pessima gestione della viabilità da parte dell'amministrazione Appendino. "È evidente - aggiunge - che l'aumento dei sinistri va di pari passo con le disastrose modifiche pentastellate". La risposta della prima cittadina arriva a margine di una conferenza stampa sulla scuola. "Francamente - ribatte - delle iniziative di Fdi mi interessa poco e mi pare una provocazione sterile. Noi andiamo avanti su un tema che invece non ha bisogno di essere gestito con provocazioni, che riguarda la mobilità dolce, sostenibile nell'interesse delle generazioni attuali e future. È tutta l'Europa che sta andando in questa direzione - aggiunge - se qualcuno vuol essere retrogrado lo faccia pure ma non mi appartiene".