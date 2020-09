Coronavirus: oggi in Piemonte un decesso e 75 contagi

Un decesso e 75 nuovi contagi da Covid-19, 58 dei quali asintomatici, sono stati comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Il totale dei decessi sale quindi a 4.148, mentre il numero dei positivi al virus tocca quota 33.064.I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 26.881 (+23 rispetto a ieri). Altri 449 sono "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo. I ricoverati in terapia intensiva sono 7, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 92 (+2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.487, mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 601.368, di cui 336.403 risultati negativi.