Scontri Torino: udienza Riesame, presidio antifascisti

Un centinaio di militanti di collettivi universitari antifascisti, No Tav e centro sociale Askatasuna manifestano davanti al Palagiustizia di Torino in occasione dell'udienza al Tribunale del Riesame nei confronti dei 32 denunciati - 19 dei quali colpiti da misure cautelari - per gli scontri al Campus Einaudi dello scorso febbraio. "Libertà per gli antifascisti" è lo striscione che fa da sfondo al presidio. Era il 13 febbraio scorso quando un convegno sulle foibe, contestato dal Fuan, scatenò tensioni al Campus Einaudi dell'Università di Torino. Per quell'episodio a luglio la Digos del capoluogo piemontese ha eseguito ora una ventina di misure cautelari, tra arresti domiciliari, divieti di dimora e obblighi di firma.