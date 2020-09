Torino: Giacosa (M5s) non si ricandida, ora nuove priorità

"Negli ultimi 5 anni ho dato tanto, ho dato tutta me stessa, per Torino, al Movimento 5 Stelle, ma ho deciso che le mie priorità, dal prossimo anno, saranno altre. Per questo motivo, e solo per questo motivo, ho deciso che la mia candidatura per le elezioni del 2021 non verrà presentata". Ad annunciarlo Chiara Giacosa, consigliera comunale pentastellata che in Sala Rossa ha ricoperto anche l'incarico di capogruppo M5s all'interno del quale si e' occupata soprattutto dei temi legati agli animali. "Posso essere fiera del mio (nostro) lavoro - sottolinea in un post su Facebook - sulla tutela degli animali. Checché ne dica qualcuno abbiamo portato a casa il 90% del programma animali e stiamo per produrre altro. E non è da tutti. Non è da tutti nemmeno averlo un programma per la tutela degli animali - aggiunge -, ma in molti se lo dimenticano troppo facilmente". Pur avendo deciso di non ripetere l'esperienza amministrativa, Giacosa assicura che il suo "impegno sarà massimo fino alla fine di questa consiliatura. E il mio impegno per gli animali sarà per sempre" conclude ringraziando "Chiara Appendino, prima che chiunque altro. Pensate tutti ciò che volete - afferma - ma se non ci fosse stata lei nessuno di noi avrebbe potuto vivere questa esperienza".