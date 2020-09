Coronavirus: Piemonte; + 82 contagi +18 ricoverati, 1 morto

Cresce il numero complessivo dei ricoverati con Coronavirus Piemonte: + 18, come riporta il bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionale. Il totale è ora di 110, ma resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 7. I nuovi contagi sono 82, di cui 60 asintomatici, 24 sono casi importati; oggi è stato registrato un decesso. il numero dei guariti cresce di 29, con altri 439 in via di guarigione. I tamponi diagnostici finora processati sono 605.811 di cui 339.064 risultati negativi.