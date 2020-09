Meteo: cieli in prevalenza poco nuvolosi

A Torino oggi, sabato 5 settembre, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4426m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato sulle regioni di Nord Ovest, dove predomineranno i cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve rialzo in Valpadana, fin sui 30°C. Qualche grado in meno sulla riviera ligure, dove il mare sarà poco mosso e i venti deboli a regime di brezza, salvo qualche rinforzo da sud ovest sul Ponente.