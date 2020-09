Blutec, Riesame nega domiciliari a Ginatta

"È legittimo pensare che se posto agli arresti domiciliari, vista l’assoluta pervicacia dimostrata, non sarebbe frenato dal cercare di operare per trasferire e nascondere risorse o intervenire in ulteriori vicende societarie e che anzi lo farebbe con certezza". È quanto riporta l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Torino nell’ordinanza a luglio ha confermato il carcere per l’ex patron di Blutec Roberto Ginatta e i domiciliari per il figlio minore Matteo Orlando. La vicenda riguarda l’ex polo Fiat di Termini Imerese, rilevato da Ginatta nel 2014: il progetto, finanziato da Invitalia, prevedeva la produzione di componenti per auto elettriche. Secondo gli inquirenti, il patron di Blutec avrebbe dirottato 16 milioni di euro di contributi statali in "investimenti di stretto interesse della famiglia Ginatta". L’imprenditore, accusato di malversazione e riciclaggio, è finito in carcere il 18 giugno e per due volte i suoi avvocati hanno depositato un ricorso per ottenere i domiciliari.