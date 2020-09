Cade nei boschi del Pinerolese, morto cercatore funghi

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese stanno recuperando la salma di un cercatore di funghi deceduto questa mattina nel comune di Salza di Pinerolo (To). Si tratta di un uomo di 84 anni residente a Rivoli (To). La chiamata è stata effettuata dai compagni intorno alle 8 di questa mattina, dopo che l'uomo era caduto per pochi metri nel bosco a monte del torrente Chisone. Grazie alla localizzazione effettuata con la tecnologia SMS locator, sul posto è arrivata l'eliambulanza 118 il cui medico a bordo ha soltanto potuto constatare il decesso. In attesa dell'autorizzazione a rimuovere la salma, una squadra di tecnici di valle è stata elitrasportata sul posto mentre l'elicottero è tornato operativo. Anche i carabinieri sono stati portati sul luogo e si sta procedendo al trasporto a piedi verso valle. Dalla dinamica dell'incidente non è chiaro se l'uomo è caduto a causa di un malore.